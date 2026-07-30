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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.26 19:30

В рамках рабочей поездки в Кандалакшский округ губернатор Андрей Чибис посетил военный посёлок Лупче-Савино

Он осмотрел объекты, которые ремонтируют и создают по программе реновации ЗАТО.

В Лупче-Савино в 2024 году капитально отремонтированы два многоквартирных дома, построенные более 45 лет назад. В них полностью заменили сети отопления, водоснабжения и канализации, обновили окна в подъездах, отремонтировали фасады и кровли. Кроме того, отремонтировали семь пустующих квартир, которые передали в найм, в том числе семьям участников специальной военной операции.

В настоящее время в Лупче-Савино идут работы по возведению столовой, медпункта, казарм и общежитий. Также готовятся площадки для строительства многоквартирных домов для семей военнослужащих.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим динамику изменений. А когда ты видишь стройку и ремонт, то, как это происходит прямо сейчас, эмоции жителей, наших защитников – это дорогого стоит. Поэтому, безусловно, будем продолжать эту важную работу. Огромное спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за решение по системному выделению средств на программу реновации ЗАТО».

Напомним, программа реновации ЗАТО инициирована губернатором Андреем Чибисом и по поручению Президента РФ она продлена до 2030 года, что обеспечит дальнейшее развитие военных городков и повышение качества жизни военнослужащих и их семей в Мурманской области.

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