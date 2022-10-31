В рамках рабочей поездки в Мончегорск губернатор Андрей Чибис посетил образовательные учреждения и объекты благоустройства

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что помимо инвестиций из бюджета идут инвестиции дополнительной помощи от градообразующего предприятия - Кольской ГМК. Благодаря совместным усилиям появляются такие уникальные пространства. Действительно сафари-парк в детском саду - это нечто уникальное».

Среди них дворовые территории, детские сады, школы, «Квантолабы», поликлиника, стадион и набережная.

Кроме инвестиций из регионального бюджета помощь на развитие города идет и от градообразующего предприятия – Кольской ГМК. Благодаря совместным усилиям появляются прекрасные общественные пространства. К примеру, сафари-парк в детском саду - это нечто уникальное и интересное.

В такой детски сад захотят пойти даже самые привередливые малыши. Шагнув за порог, ты совершаешь путешествие с Севера на Юг - в жаркую Африку, к с слонам, крокодилам, носорогам и жирафам. Перед таким зрелищем улыбки до ушей появляются даже у видевших многое мам и пап. А ведь с фигурами можно ещё и взаимодействовать, и всё это под звуки падающей воды небольшого рукотворного водопада. Но взрослые, которые инспектируют объекты благоустройства Мончегорска, в том числе проект, реализованный в 9-ом детском саду, все больше говорят о вещах серьёзных.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что помимо инвестиций из бюджета идут инвестиции дополнительной помощи от градообразующего предприятия - Кольской ГМК. Благодаря совместным усилиям появляются такие уникальные пространства. Действительно сафари-парк в детском саду - это нечто уникальное».

Ремонт в спортивном зале школы №7 по сравнению с рукотворными джунглями вряд ли можно назвать впечатляющим. Но для занятий физкультурой этих условий более чем достаточно. Увлечённость, с которой молодые люди играют в баскетбол, тому повреждение. Помимо этого, в стенах учреждения обновили цех готовой продукции, кухню, закупили новое оборудование. Кроме того, в школе есть «Квантолаб». С наборами конструкторов и робототехнических комплектов, современными 3D-принтерами и лазерным гравером.

Глава региона осмотрел несколько дворовых территорий.

На улице Морошковой, 4 летом велись работы по благоустройству. А на улице Стахановской, 5 создали место для любителей активного отдыха. Как отметил глава администрации Мончегорска, все преображения выполняют с учётом пожеланий граждан.

Виктор Садчиков, глава администрации города Мончегорска: «Тринадцать дворов - это рекорд. Рекордное количество - тридцать дворов, мы тоже все завершили, всё благоустроили.

Завершили рабочий осмотр социальных объектов на Ленинградской набережной.

Существенно обновили городские власти и дороги, провели запланированное благоустройство дворов, спортивных и детских площадок. Злободневным для жителей считалось отсутствие тротуаров, но за три года ситуация улучшилась. Благодаря совместным усилиям мончегорцев, властей и градообразующих предприятий появляются современные и комфортные общественные пространства.