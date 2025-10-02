В рамках работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России депутаты Мурманской областной Думы обсудили вопросы развития Арктики

Заседания провели на двух площадках: в стенах облдумы и в Центре управления регионом.

Северный морской путь – одна из важных транспортных артерий не только России. Он проходит от европейской части России до Дальнего Востока. Поэтому его развитие важно и международным партнёрам нашей страны.

Евгений Никора, председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Если мы берём, к примеру, Трансарктический транспортный коридор, безусловно, это и дополнительные рабочие места, и дополнительные налоговые поступления, и усиление роли России в международной транспортной логистике, и усиление ряда дружественных для нас государств, которые не имеют прямого выхода к морю».

Для того, чтобы грамотно развиваться и решать вопросы в Арктике важно вести диалог с международными партнёрами. И пусть не все страны сейчас хотят сотрудничать в этом направлении, без учёта мнения России развития Арктики не случится.

Евгений Никора, председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодняшняя повестка во многом связана с нашей убеждённостью в том, что международное сотрудничество в Арктике без Российской Федерации невозможно. Какие бы не были ограничения – запреты, санкции – они искусственны, потому что достаточно взглянуть на глобус и посмотреть, где находится Российская Федерация, где находится город-герой Мурманск, Мурманская область и другие субъекты Северо-запада России и Арктической зоны Российской Федерации».

Светлана Панфилова, заместитель губернатора - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Несмотря на санкционное давление, которое оказывается на экономическую сферу России и Мурманской области, в частности, между тем никакие международные проекты с нашей стороны не заканчивались. Мы не выходили из советов, международных площадок, мы не отказывались от реализации международных проектов. Открыто наращиваем экспорт в те страны, которые дружественные сейчас по отношению к нам».

К участию в работе комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России присоединились участники из Якутии, Красноярского края, Карелии и парламентарии из многих других регионов. Обсуждали вопросы развития Арктики в целом, так и организации безопасности в этом непростом районе.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Находясь в Арктике, мы понимаем, какие вызовы сейчас стоят, особенно перед нашим регионом. Поэтому вопросы, которые обсуждаются, конечно, затрагивают и экономическую безопасность, национальную безопасность. А сегодня - одним из важных - это информационная безопасность, это вовлечение и работа с нашей молодёжью для того, чтобы действительно не было экстремистских, террористических актов. Поэтому совместная работа парламентариев на самом деле основывается на внешней политике».

По мнению парламентариев совместная работа не только между регионами России, но и странами направлена на решение различных проблем, а также сотрудничество во всем Арктическом регионе. И благодаря такому сотрудничеству уже заключено более 100 контрактов и соглашений в разных сферах на общую сумму более 20 миллиардов рублей.

А подробно о работе обеих площадок Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Мурманске смотрите в нашем специальном репортаже в ближайшие выходные.