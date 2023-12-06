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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.23 19:30

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» на базе Центра опережающей профессиональной подготовки состоялось открытие профориентационного «Фестиваля профессий»

В колледже Момота собрались представители крупных образовательных учреждений региона, чтобы рассказать школьникам о специальностях, которые они могут получить.

Казалось бы, обычные на вид камни могут скрывать прекрасный внутренний мир. Здесь и арктид, и флюорид, и даже содалит, которые можно найти на Кольском полуострове. Представитель кафедры горного дела научил нас отбирать породы для дальнейшей работы с ней методом просеивания. Маленькие камушки пригодны для следующих этапов, а крупные возвращаются обратно на дробление.

Дмитрий Попов, представитель кафедры горного дела филиал МАУ, г. Апатиты: «Мы рассказываем про технику, которая у нас работает на предприятиях как карьерного типа, так и подземного типа и о процессах эксплуатации всего нашего производства».

Большие машины и возможность ими управлять – вот от чего у школьников, стоящих перед выбором профессии, могут загореться глаза. А если сюда подключить взрывы, то работа резко приобретает черты некогда популярного шоу «Разрушители мифов», ведущие которого нередко ставили эксперименты с динамитом.

Дмитрий Попов, представитель кафедры горного дела филиал МАУ (г.Апатиты): «У нас буровая коронка, они бывают различного вида. Эта для бурения скважин. Она бурит определенные диаметры и на определённую глубину. После этого в шурф заряжается взрывчатое вещество, а потом производятся взрывы».

В Мурманской области холода не редкость, а минусовая температура вместе с другими неблагоприятными природными явлениями могут привести к обрыву линий электропередач. А что делать, если человек оказался на месте ЧП. Эксперты фестиваля профессий, который состоялся в строительном колледже имени Момота, знают ответ.

Никита Смирнов, представитель филиала МАУ, г. Апатиты: «Что в этом случае происходит: напряжение с фазы уходит в землю и создаёт электрическое поле на земле. В среднем оно составляет восемь метров, в помещениях четыре метра. Почему нельзя делать большие шаги, а нужно идти, прислоняя ноги друг к другу, маленькими шажочками выбираться? Потому что у нас ноги выступают как две точки разных потенциалов. Если мы делаем маленький шаг, то у нас напряжение равно практически нулю, если мы делаем большой шаг, то сразу высокое напряжение, а это в реальной жизни будет смертельное напряжение для человека».

Помимо новых знаний для школьников и взрослых в Мурманском педагогическом колледже представили игру для дошколят, которая ко всему прочему учит малышей программированию.

Татьяна Паршина, представитель Мурманского педагогического колледжа: «Это интерактивная игра, называется она «Матата лаб». Эта игра для детей от четырёх лет, на ней можно играть по блютузу и программировать без компьютера».

Ребёнок на карте выставляет препятствия и флажок, к которому должен будет прийти маленький робот. А на специальном поле раскладывает фишки, которые обозначают ходы. Пересекая линию финиша, робот может потанцевать или спеть песенку.

На фестивале можно узнать не только о разных профессиях, но и чему-то научиться, например, сделать цветок.

Теперь этот цветок из моркови украшает яблоко. Кстати, из яркого красного плода можно сделать красивых лебедей. Этому так же учили гостей в рамках фестиваля.

Как ни сложно догадаться, всё это нужно для профориентации школьников.

Посмотрев на стенды, пообщавшись со специалистами они могут понять, что им интересно, а что нет. Это в определённой степени может обезопасить от неверного шага, когда, получив образование, выпускник никогда не работает по выбранному когда-то направлению.

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