В рамках реализации национального проекта «Культура» в Мурманске продолжается капитальный ремонт здания на улице Полярной Дивизии, 1/16

После завершения работ в нём будет располагаться художественная школа.

Ремонтные работы пришлось перезапускать. Всему виной недобросовестный подрядчик, которого уже внесли в список неблагонадежных.

На сегодняшний день на объекте работает уже третья организация. Предыдущие две не смогли вовремя выполнить установленный объём, что стало одной из причин, по которой были сдвинуты сроки сдачи.

Новый исполнитель контракта в активном режиме приступил к работам. Их объём внушительный — перепланировка строения, замена крыши и установка новых систем электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции. Также будет выполнен ремонт фасада и архитектурная подсветка здания с благоустройством прилегающей территории.

После завершения реконструкции в художественной школе разместятся классы живописи, скульптуры и художественной керамики, кабинеты истории искусств, библиотека, а также конференц-зал. Сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре этого года.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас выставляются леса, чтобы завершить недоделанные объёмы работы по фасаду. И дальше уже перейдут к непосредственным работам, связанным с черновым и чистовым ремонтом внутренних помещений.

Для того, чтобы в декабре этого года объект был сдан в эксплуатацию и передан заказчику, строителям придётся приложить ещё много усилий.