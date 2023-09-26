В рамках реализации программы по переводу Ленинского округа города Мурманска на закрытую систему теплоснабжения модернизируют «Северную» котельную

Накануне на котельную прибыли новые сетевые насосы.

Оборудование поступило в точно назначенный срок, проделав путь в тысячи километров из Китая, где оно было сделано на заказ.

По словам представителя поставщика, эти высокотехнологичные насосы в будущем будут собираться в России. Проект уже нашёл поддержку в экспертном совете по импортозамещению Государственной Думы.

А в качестве площадки по локализации производства насосов рассматривается Мурманская область.

Сергей Игумнов, заместитель генерального директора по развитию и продажам компании «РИКА групп»: «Во- первых, это связано с действующими на территории региона тарифами, поскольку данное производство очень энергоёмкое. Во-вторых, мне нравится Мурманск».

Эта партия высокотехнологичных насосов будет установлена на Северной котельной в Мурманске в рамках программы по переводу на закрытую систему теплоснабжения областного центра.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы продолжаем программу по переходу на закрытую систему теплоснабжения. Для Северной котельной необходимо увеличивать мощности, а говоря о насосах, увеличивать пропускную способность теплоносителя. Для этого мы и меняем сетевые насосы».

Помимо установки 4-мегаватных насосов «Мурманэнергосбыт» так же меняет на «Северной» и котёл, и сетевые подогреватели воды, и увеличивает диаметр трубопроводов теплосети. В домах Ленинского округа продолжаются работы по установке индивидуальных теплообменников.