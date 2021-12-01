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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.21 19:30

В рамках региональных встреч ЗАТО Александровск с рабочим визитом посетила депутат Госдумы Татьяна Кусайко

С личными вопросами к парламентарию смогли обратиться местные жители и представители женсовета.

Снежногорец Александр Горбач пока ещё служит в войсках, но уже задумывается о пенсии. Льготы льготами, а очередь на получение жилищной субсидии у военных всё же есть. Самое сложное в ситуации Александра - отследить свой порядковый номер на предоставление сертификата.

Александр Горбач, житель г. Снежногорска: «Нет электронной версии сайта, где можно было бы ввести данные и получить всю необходимую информацию».

Такие вопросы александровцы смогли задать лично Татьяне Кусайко. В большое ЗАТО теперь уже депутат Государственной Думы приехала в рамках региональных встреч. О медицине в муниципалитетах, о дорогах и расселении говорили вместе с новым главой Александровска во время приёма.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Этот опять же тот путь, который помогает решать вопросы, если они касаются местного уровня, более быстро и более профессионально».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Просто есть разные уровни. С точки зрения муниципалитета, допустим, по привлечению узких специалистов, мы прорабатываем сейчас программу, которая позволит обеспечить врачей не просто жильём, а квартирами «под ключ». Я думаю, в следующем году мы это спокойно всё реализуем».

Сейчас депутат Госдумы продолжает работать над привлечением в гражданскую медицину военных учреждений и их специалистов, которые смогут оказывать помощь не только военнослужащим, но и членам их семей. А после успешно пройденных в регионе «онкопатрулей» был составлен и план по сотрудничеству с врачами-аллергологами.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Здесь особенностью является образовательная составляющая: с возможностью обучения специалистов на месте и консультации в тяжёлом диагностическом порядке детей и взрослых без выезда в областной центр. Я уверена, что этот проект у нас тоже заработает».

Особенно продуктивной получилась встреча с девушками из женсовета Полярного. Как член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко к представителям совета обратилась с предложением войти в Ассоциацию содействия гражданам ЗАТО Минобороны России.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Задачи поставлены, их достаточно много, касаются они, в основном, качества жизни на территории ЗАТО. И те предложения, которые касаются федерального уровня, я, конечно, отработаю».

Над привлечением средств в муниципальное образование, которые смогли бы помочь решению многих городских проблем, работают и региональные органы власти.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы сегодня увеличиваем средства регионального бюджета на выравнивание бюджетов муниципальных образований. Мы оказываем очень серьёзную поддержку, в разы увеличивая бюджетные ассигнования, максимально оказывая помощь ЗАТО Александровск. При этом вне зависимости от городов: по всем городам и населённым пунктам мы работаем».

Недавно принятый закон о городах воинской славы, а к таким относится и Полярный, позволяет привлечь из федерального бюджета дополнительную сумму. Такая совместная работа всех уровней власти и рациональное использование регионального бюджета создадут условия для процветания муниципалитетов. 

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