В рамках спартакиады регионального отделения общества «Динамо» состоялся чемпионат подразделений федеральных органов исполнительной власти по служебному двоеборью

Высокий уровень боеготовности и спортивной подготовки сотрудников УФСБ России по Мурманской области позволил по итогам Чемпионата занять почётное первое место не только в личном, но и в общем командном зачёте.

В забегах на 3 и 6 км со стрельбой из пистолета Макарова приняли участие пять команд, в составе которых были как мужчины, так и женщины. Цель состязаний - определение сильнейших, популяризация и развитие служебного двоеборья, пропаганда здорового образа жизни.

Высокий уровень боеготовности и спортивной подготовки сотрудников УФСБ России по Мурманской области позволил по итогам Чемпионата занять почётное первое место не только в личном, но и в общем командном зачёте.