В рамках учений боролись за живучесть крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

По учебной аварийной тревоге личный состав аварийных партий отработал эвакуацию части экипажа и рабочих завода, провёл первичные действия по борьбе с пожаром, проведению разведки условного очага.

В Мурманске на тяжёлом авианесущем крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который сейчас проходит на 35 судоремонтном заводе ремонт и модернизацию, состоялась тренировка по борьбе за живучесть.

По учебной аварийной тревоге личный состав аварийных партий отработал эвакуацию части экипажа и рабочих завода, провёл первичные действия по борьбе с пожаром, проведению разведки условного очага.

Были задействованы стационарные и мобильные средства пожаротушения, в том числе пожарные машины, стоящие на вооружении авианосца.

Такие тренировки по борьбе за живучесть на кораблях Северного флота организуют регулярно для поддержания высокого уровня готовности личного состава к возникновению нештатных ситуаций.