В рамках учений отряд боевых кораблей Северного флота провёл тренировку по отражению воздушной атаки условного противника в северо-восточной Атлантике

В учебных манёврах приняли участие экипажи крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал флота Касатонов».

Тренировку по отражению ракетных ударов смоделировали при помощи компьютера. Расчёты командных пунктов противовоздушной обороны выполнили нормативы по маневрированию кораблей в составе тактической группы.

Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработал приёмы целеуказания, а также условное применение корабельных орудий. Тренировка велась в сложных погодных условиях, сопровождавшихся 6-балльными волнами и порывистым ветром.