В рамках весенней акции «Сдай батарейки» в 36-й школе Мурманска состоялся эко-урок

Школьникам рассказали о всех тонкостях раздельного сбора отработавших элементов питания, а также вдохновили их бережно относиться к планете, на которой мы живём.

Более 80 учебных образовательных заведений приняли участи в акции по сбору батареек, которая проходила с 3 по 28 апреля. В течение всего месяца ребята собирали элементы питания в специализированные контейнеры, чтобы потом они были направлены на завод по переработке в город Ярославль.

Школьников проинформировали о пользе раздельного сбора батареек, а также о том, какое негативное воздействие они могут оказать, если их неправильно собирать и не утилизировать.

Елена Мазур, начальник отдела государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Возраст у ребят как раз тот, когда необходимо им рассказывать о пользе, о вреде. Они понимают это. Кроме того, они активные такие участники, задавали вопросов очень много по теме. И самое главное для нас это то, что дети с уроков придут домой и расскажут это своим родителям, бабушкам и дедушкам, объяснят им пользу всего этого и будут целенаправленно осуществлять сбор батареек».