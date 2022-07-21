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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.22 19:30

В рамках весенней призывной кампании 78 юношей из Мурманской области призваны для прохождения службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии

Перед убытием всем призывникам выдали форму Росгвардии образца, которая создана из усовершенствованной по составу ткани. Новобранцы будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов, обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности.

Воинские части пополнили юноши практически из всех городов Мурманской области. Молодые люди прошли тщательный отбор, включающий оценку состояния здоровья и профессионально-психологическое тестирование.

Перед убытием всем призывникам выдали форму Росгвардии образца, которая создана из усовершенствованной по составу ткани. Новобранцы будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов, обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности.

 

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Людмила
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