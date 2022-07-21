В рамках весенней призывной кампании 78 юношей из Мурманской области призваны для прохождения службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии

Перед убытием всем призывникам выдали форму Росгвардии образца, которая создана из усовершенствованной по составу ткани. Новобранцы будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов, обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности.