День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.22 19:30
В рамках весенней призывной кампании 78 юношей из Мурманской области призваны для прохождения службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии
Перед убытием всем призывникам выдали форму Росгвардии образца, которая создана из усовершенствованной по составу ткани. Новобранцы будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов, обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности.
Воинские части пополнили юноши практически из всех городов Мурманской области. Молодые люди прошли тщательный отбор, включающий оценку состояния здоровья и профессионально-психологическое тестирование.
Перед убытием всем призывникам выдали форму Росгвардии образца, которая создана из усовершенствованной по составу ткани. Новобранцы будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов, обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Ландшафтный дизайн - это просто!». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, яблоки и морковь радует северян. А соль пусть дорожает!-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,63 рубля, евро укрепилось почти на 1,29 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей