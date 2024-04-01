В рамках весенней призывной кампании Северный флот готов к прибытию молодого пополнения

В ЗАТО город Североморск подготовлен пункт приёма и распределения военнослужащих.

Призывники пройдут собеседование с психологами и социологами, тестирование, будет работать военно-врачебная комиссия, с учётом результатов которой и личного желания призывника, состоится распределение в морскую пехоту и авиационно-технические базы, части материально-технического обеспечения и надводные корабли.

Для молодого пополнения созданы все необходимые условия для размещения и первичного военного обучения.