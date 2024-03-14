В рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Мурманск приехали иностранные делегаты

С иностранными делегатами встретиться губернатор Мурманской области. Андрей Чибис ответит на вопросы молодых людей.

После финала Всемирного фестиваля молодёжи стартовала региональная программа, в рамках которой две тысячи представителей иностранной молодёжи из 147 стран посетят более 30 городов России. Для региональной программы разработаны пять тематических маршрутов.

Мурманск участвует в маршруте «Жить и работать в России», на котором ребята познакомятся с промышленными достижениями, историческими достопримечательностями и ключевыми символами Кольского Заполярья.

Кроме того, с иностранными делегатами встретиться губернатор Мурманской области. Андрей Чибис ответит на вопросы молодых людей.