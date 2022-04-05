В рамках Всероссийского фестиваля «Люд как люди» в Снежногорске прошли состязания для детей с ограничениями

Что такое аутизм? «Особое», альтернативное состояние или всё же болезнь? Врачи и специалисты в области психологии и генетики спорят давно, проводя сравнительные анализы, выдвигая и опровергая собственные гипотезы. Аутисты же просто продолжают существовать, чаще стараясь не взаимодействовать с окружающим миром, в то время как общество хочет и может их принять такими, какие они есть. Об этом говорили и участники ежегодного фестиваля «Люди как люди».

Елена Прилукова, заместитель директора комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Он проходит с 2017 года, а статус получил уже всероссийский – подключились многие города. На площадках этих городов проводились мероприятия и спортивного характера, и различной тематики: консультации, тренинги и мастер-классы».

Присоединились к событию и снежногорские специалисты Центра соцоблуживания, а также участники общества инвалидов. Для детей с ограничениями здоровья – это по-настоящему праздник: здесь нет конкурентов и соперников, только друзья и близкие люди.

Галина Грещук, председатель Снежногорского общества инвалидов: «Они могут показать то, что дома не смогут: здесь они стараются друг перед другом. Я хотела бы, чтобы таких праздников было как можно больше, не обязательно спортивных, но больше, чтобы эти дети могли выходить в социум».

Есть и конструктивные предложения: общество не раз становилось победителем региональных состязаний, в подарок получало спортивные и настольные игры. Теперь люди с ограничениями здоровья могут проводить соревнования у себя в учреждении, а их участниками приглашают стать не только ближайших соседей из Полярного и Гаджиево, но и особенных спортсменов со всего региона.