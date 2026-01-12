В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» представители Северного флота подарили праздник детям из семей военнослужащих

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе Игорь Курочкин поздравил мальчика, чей отец участвует в специальной военной операции.

Вячеслав получил заветный экскаватор на пульте управления, а для всей семьи устроили праздник с играми и танцами.

А Владимир, несмотря на юный возраст, уже побывал на легендарном тяжёлом атомном крейсере «Пётр Великий». Для него и его родных Максим Кашников организовал увлекательную экскурсию. Мальчик примерил спасательный костюм, посидел на месте капитана и даже получил в подарок морскую пилотку и тельняшку.

Ещё одна мечта сбылась и у 6-летнего Тимура. Благодаря начальнику штаба флота Эдуарду Михайлову он отправился в Саамскую деревню. Мальчик познакомился с хаски и оленями, прокатился на упряжке и узнал о традициях коренных народов Крайнего Севера.