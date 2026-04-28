Парады, шествие «Бессмертного полка», выставка кораблей и народные гулянья: утверждена программа празднования Дня Победы в Кольском Заполярье
В рамках Всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам...» в Мурманск прибыли студенты из Санкт-Петербурга и Петрозаводска

В преддверии Дня Победы. В Мурманск приехали студенты из Санкт-Петербурга и Петрозаводска в рамках Всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам...», которая объединяет города-герои и патриотичную молодёжь для сохранения наследия и истории Великой Отечественной войны.

На перроне делегацию студентов встречали мурманские юнармейцы. Молодые люди торжественно обменялись приветствиями. Гости приехали, чтобы больше узнать о городе-герое Мурманске, который в годы Великой Отечественной войны храбро стоял на страже северных рубежей нашей Родины. Здесь студенты пробудут несколько дней и смогут глубже познакомиться с историей защиты Кольского Заполярья, узнают о наших защитниках и героях, а также отметят Мурманск на карте предпраздничной акции. 

Сергей Тян, начальник штаба Мурманского отделения движения «Юнармия», депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «В рамках этой акции есть самый главный аспект – это «Телеграмма Победы». Они привозят «Телеграммы», наш глава города Мурманска Иван Николаевич Лебедев подписывает «Телеграмму», как город-герой Мурманск и передаем дальше. Такие «Телеграммы» собирают со всех городов-героев».

В этом году памятная акция состоится во всех городах-героях и завершит свой путь в Туле.

В Мурманске студенты вместе с юнармейцами первым делом отправились к памятнику Героя Советского Союза Анатолия Бредову. Здесь молодые люди возложили цветы к монументу защитника Заполярья.

Елизавета Мамайкина, студент Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции: «Замечательно, что наш институт даёт нам возможность помнить не только о своих соотечественниках, земляках, но и выезжать за пределы нашего региона и также чтить память других бойцов, великих людей».

Вадим Долматов, студент Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции: «Я считаю, что наша страна развивает патриотизм в правильном направлении, так как молодёжи нужно знать своих героев, чтить память о них, дабы помнить, что было тогда и не совершать ошибок, которые могут привести к плохим последствиям».

Денис Самойленко, студент Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции: «В первую очередь хочу показать на своём примере, что наше подрастающее поколение помнит и чтит память всех, кто погиб в эту войну».

Студенты, прибывшие в Мурманск, – будущие защитники законности в нашей стране, для них такие мероприятия носят особую ценность.

Данил Рыбин, директор Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции: «Мы должны помнить предков. Каждый студент, каждый человек, гражданин России должен помнить и любить своих предков, уважать свою историю. Мы выиграли Великую Отечественную войну».

В Мурманске для гостей подготовлена культурная программа. Они посетят несколько знаковых локаций: памятники и мемориалы защитникам в годы Великой Отечественной войны, краеведческий музей, Дом детского творчества имени Анатолия Бредова, а также Военно-морской музей Северного флота.

