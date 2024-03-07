В рамках всероссийской акции «Вам любимые» судебные приставы сегодня дарили цветы

Спасибо вам за вашу заботу, любовь, поддержку. Спасибо за то, что всегда рядом, когда нужна помощь. Желаем вам счастье, здоровья любви и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, улыбками и прекрасными моментами. С праздником, дорогие женщины!

У сотрудников Федеральной службы судебных приставов утро началось не с повседневных дел, а куда более приятно. Они поздравляли прекрасную половину человечества с наступающим праздником. В рамках всероссийской акции «Вам любимые» они дарили женщинам тюльпаны, говорили приятные пожелания и комплименты.

Стоит отметить, что такое внимание было тепло принято дамами.

К слову, дарить цветы накануне праздника стало доброй традицией в управлении. Сотрудники службы рады сделать приятное и создать праздничное весеннее настроение.

Марк Якубовский, старший инспектор отделения профессиональной подготовки воспитательной работы ФССП России по Мурманской области: «Вы наши матери, сестры, жёны, дочери, подруги. Вы наши вдохновительницы, наши музы, наши героини. Вы наши самые близкие и дорогие люди, без которых мы не можем представить нашу жизнь. Спасибо вам за вашу заботу, любовь, поддержку. Спасибо за то, что всегда рядом, когда нужна помощь. Желаем вам счастье, здоровья любви и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, улыбками и прекрасными моментами. С праздником, дорогие женщины!».