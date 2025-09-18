В рамках выездного заседания члены регионального общественного Совета при УФСИН посетили пространство социальной адаптации «Цоколь»
Главное условие, приходить трезвым. Сотрудники выслушают проблему и определят, куда направить: на реабилитацию, в кризисный центр, в приют или же в определённые структуры.
Александр Апанасенко, руководитель пространства социальной адаптации «Цоколь», приюта «Тёплый Север» и некоммерческой организации «Пробуждение»: «У нас есть психолог, который проводит консультации. Если человек не в явной проблеме, то он может обратиться за консультацией психолога и получить помощь. Здесь же есть зал, тут проводят занятия группы, проводят турниры, мероприятия, творческие вечера, концерты».
Помимо нарко- и алкозависимых, прийти за помощью могут недавно осужденные, но не заключенные под стражу, те, кто освободился из исправительных учреждений.
Инна Ставнийчук, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области: «Некоторые обращаются, говорят, что у них есть определенные трудности и просят оказать помощь. Исходя из профиля организации мы рекомендуем обратиться к нашим партнёрам. Бывает, осужденные считают, что у них всё нормально, но их жизненные обстоятельства меняются в худшую сторону. И дабы не привести к тому, что осужденный совершит нарушение, либо вынужден в силу обстоятельств пойти на нарушение закона, мы предлагаем своевременно эту ситуацию урегулировать. В зависимости от того, какая нудна помощь, им оказывают содействие».
Официального открытия центра пока не было, часть помещений ещё ремонтируют, но сотрудники – сами бывшие зависимые, уже активно работают.
Члены общественного Совета УФСИН осмотрели «Цоколь», узнали о его деятельности и о том, насколько успешно проводят пробацию в Мурманской области.
Инна Ставнийчук, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области: «У нас в этом году 109 человек обратились, это в два раза больше, чем было в прошлом году. По линии УИС люди, которые живут дома с приговором без изоляции от общества, с начала года 267 человек. 193 мы пробацию прекратили в связи с тем, что их нуждаемость реализована. С этого года у нас реализуется постпенитенциарная пробация для лиц, которые отбыли наказание. Обратились 36 человек, у 19 из них проблемные ситуации разрешили успешно».
По данным специалистов, ни один из обратившихся в рамках пробации в этом году не совершил повторных нарушений. Программа и сотрудничество с такими партнёрами как «Цоколь» дают шанс заблудившемся в жизни людям найти верное направление и встать на путь исправления.