В рамках выездного заседания члены регионального общественного Совета при УФСИН посетили пространство социальной адаптации «Цоколь»

В Мурманске теперь работает центр соцадаптации «Цоколь». Это небольшое уютное пространство, где помогают найти выход из сложной жизненной ситуации, конечно, если зависимый просит об этом.

Главное условие, приходить трезвым. Сотрудники выслушают проблему и определят, куда направить: на реабилитацию, в кризисный центр, в приют или же в определённые структуры.

Александр Апанасенко, руководитель пространства социальной адаптации «Цоколь», приюта «Тёплый Север» и некоммерческой организации «Пробуждение»: «У нас есть психолог, который проводит консультации. Если человек не в явной проблеме, то он может обратиться за консультацией психолога и получить помощь. Здесь же есть зал, тут проводят занятия группы, проводят турниры, мероприятия, творческие вечера, концерты».

Помимо нарко- и алкозависимых, прийти за помощью могут недавно осужденные, но не заключенные под стражу, те, кто освободился из исправительных учреждений.

Инна Ставнийчук, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области: «Некоторые обращаются, говорят, что у них есть определенные трудности и просят оказать помощь. Исходя из профиля организации мы рекомендуем обратиться к нашим партнёрам. Бывает, осужденные считают, что у них всё нормально, но их жизненные обстоятельства меняются в худшую сторону. И дабы не привести к тому, что осужденный совершит нарушение, либо вынужден в силу обстоятельств пойти на нарушение закона, мы предлагаем своевременно эту ситуацию урегулировать. В зависимости от того, какая нудна помощь, им оказывают содействие».

Официального открытия центра пока не было, часть помещений ещё ремонтируют, но сотрудники – сами бывшие зависимые, уже активно работают.

Члены общественного Совета УФСИН осмотрели «Цоколь», узнали о его деятельности и о том, насколько успешно проводят пробацию в Мурманской области.

Инна Ставнийчук, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области: «У нас в этом году 109 человек обратились, это в два раза больше, чем было в прошлом году. По линии УИС люди, которые живут дома с приговором без изоляции от общества, с начала года 267 человек. 193 мы пробацию прекратили в связи с тем, что их нуждаемость реализована. С этого года у нас реализуется постпенитенциарная пробация для лиц, которые отбыли наказание. Обратились 36 человек, у 19 из них проблемные ситуации разрешили успешно».

По данным специалистов, ни один из обратившихся в рамках пробации в этом году не совершил повторных нарушений. Программа и сотрудничество с такими партнёрами как «Цоколь» дают шанс заблудившемся в жизни людям найти верное направление и встать на путь исправления.