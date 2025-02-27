В рамках выездной сессии «Ворота в Арктику» Мурманск с рабочим визитом посетили делегации из Московской и Самарской областей

В столице Кольского Заполярья уже во второй раз прошла выездная стратегическая сессия «Ворота в Арктику», организованная по инициативе Института регионального и муниципального развития. В этом году она объединила представителей бизнеса из Московской и Самарской областей.

Максим Кануев, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития»: «Это мероприятие проводится в интересах местного самоуправления, в интересах представителей бизнеса, в том числе представителей бизнеса, связанного с внешней экономической деятельностью. В рамках сессии мы изучим особенности ведения бизнеса на территории арктических регионов и в целом на Севере».

Согласно последним данным, сейчас в Мурманской области работают свыше 26 тысяч предпринимателей из самых разных регионов страны. И неспроста. По мнению организаторов мероприятия, в Кольском Заполярье есть все условия для открытия и успешного развития бизнеса даже в маленьких сельских поселениях. Одна из ниш – гостевое дело.

Максим Кануев, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития»: «Одно из направлений нашей сессии – развитие внутреннего туризма. Мы посмотрим, какие есть объекты, насколько они могут быть в дальнейшем интересны определенным инвесторам. Кроме того, мы в нашем сообществе размещаем различные инвестиционные проекты. Мы уверены в том, что сегодняшнее мероприятие даст определенный импульс к развитию регионов».

В рамках сессии представителям делегаций рассказали не только о перспективах, особенностях открытия своего дела на Севере и важности развития внутреннего туризма, но и о взаимодействии власти и бизнеса в Мурманской области, о доступных льготах и государственной поддержке. Особое внимание уделили теме построения доверительных партнёрских отношений между предпринимателями регионов. Ведь, как показала многолетняя практика, их плодотворная совместная работа рождает успешные проекты.

Максим Белов, уполномоченный представитель АНО «Институт регионального и муниципального развития» в Мурманской области: «Самарская область – это большой промышленный потенциал, а Мурманская область – это Арктическое развитие, пусть сейчас оно и немного затормозилось по объективным факторам. Тем не менее, в перспективе наш арктический регион ждут крупные проекты. И тот самый промышленный потенциал Самарской области сможет заместить то, что нам раньше давали соседи из Европы и Скандинавских стран».

К слову, стратегические сессии «Ворота в Арктику» проводятся по всей России и даже за рубежом. И в скором времени уже делегация из Мурманской области с рабочей поездкой отправится в Китай.