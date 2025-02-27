В Мурманске состоится День приёма предпринимателейПОКУПКА ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ: МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.25 19:30

В рамках выездной сессии «Ворота в Арктику» Мурманск с рабочим визитом посетили делегации из Московской и Самарской областей

В столице Кольского Заполярья уже во второй раз прошла выездная стратегическая сессия «Ворота в Арктику», организованная по инициативе Института регионального и муниципального развития. В этом году она объединила представителей бизнеса из Московской и Самарской областей.

Максим Кануев, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития»: «Это мероприятие проводится в интересах местного самоуправления, в интересах представителей бизнеса, в том числе представителей бизнеса, связанного с внешней экономической деятельностью. В рамках сессии мы изучим особенности ведения бизнеса на территории арктических регионов и в целом на Севере».

Согласно последним данным, сейчас в Мурманской области работают свыше 26 тысяч предпринимателей из самых разных регионов страны. И неспроста. По мнению организаторов мероприятия, в Кольском Заполярье есть все условия для открытия и успешного развития бизнеса даже в маленьких сельских поселениях. Одна из ниш – гостевое дело.

Максим Кануев, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития»: «Одно из направлений нашей сессии – развитие внутреннего туризма. Мы посмотрим, какие есть объекты, насколько они могут быть в дальнейшем интересны определенным инвесторам. Кроме того, мы в нашем сообществе размещаем различные инвестиционные проекты. Мы уверены в том, что сегодняшнее мероприятие даст определенный импульс к развитию регионов».

В рамках сессии представителям делегаций рассказали не только о перспективах, особенностях открытия своего дела на Севере и важности развития внутреннего туризма, но и о взаимодействии власти и бизнеса в Мурманской области, о доступных льготах и государственной поддержке. Особое внимание уделили теме построения доверительных партнёрских отношений между предпринимателями регионов. Ведь, как показала многолетняя практика, их плодотворная совместная работа рождает успешные проекты.

Максим Белов, уполномоченный представитель АНО «Институт регионального и муниципального развития» в Мурманской области: «Самарская область – это большой промышленный потенциал, а Мурманская область – это Арктическое развитие, пусть сейчас оно и немного затормозилось по объективным факторам. Тем не менее, в перспективе наш арктический регион ждут крупные проекты. И тот самый промышленный потенциал Самарской области сможет заместить то, что нам раньше давали соседи из Европы и Скандинавских стран».

К слову, стратегические сессии «Ворота в Арктику» проводятся по всей России и даже за рубежом. И в скором времени уже делегация из Мурманской области с рабочей поездкой отправится в Китай.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире23:35«Кронштадт 1921». Документальный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне далеки от «истерического потребления» и не верят в заморозку вкладов-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,85 рубля, доллар окреп почти на 1,77 рубля-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске определены победители конкурса «Чистый двор»-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика