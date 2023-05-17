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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.23 19:30

В рамках ярмарки «Мурманская мозаика» в павильоне «МурманскЭКСПОцентра» открыли выставку «Икра и рыба Камчатская»

В павильон «МурманскЭКСПОцентра» на Кольском проспекте, 51 снова привезли камчатскую рыбу и икру, которые будут заряжать мурманчан витаминами. Вплоть до воскресенья любители полакомиться дальневосточными деликатесами смогут прикупить себе вкусные и полезные продукты.

В рамках ярмарки «Мурманская мозаика» в павильоне «МурманскЭКСПОцентра» открыли выставку «Икра и рыба Камчатская», которая снова порадует северян свежими деликатесами. Самым большим спросом пользуется рыба чавыча.

- Мы рыбу купили чавычу солёную, чавычу копчёную и ещё купили…

- А вы часто здесь её берёте?

- Да, вообще, каждый раз, когда они приезжают.

- Нравится?

- Очень, да. Селёдку не можем застать никак.

- А икру не пробовали?

- Брали. Тоже хорошо. Постоянно здесь берём, очень вкусно.

- Чавыча холодного копчения очень вкусная.

- Вы который раз покупаете?

- Да, каждый раз. И очень вкусная. Единственная из всех рыб я выбрала чавычу.

Но выбор, на самом деле, здесь огромен. Представлено более 35-ти видов рыб разных пород: тунец, белорыбица, палтус, нерка, белуга и нежная икра – лишь некоторые из них. Способ копчения камчатской рыбы особый – он позволяет сохранить не только натуральный вкус, а ещё и сберечь все полезные вещества, коих, к слову, немало. Это и омега-3, и витамин-D, белок, жирные кислоты, фолиевая кислота и многие другие полезные компоненты.

-Тунца я беру, он мне очень нравится.

- Часто здесь покупаете?

- Да, часто. Чавыча очень вкусная рыбка, надо брать, очень вкусная.

- Расскажите, а что вы купили?

- Чавычу, как всегда. Слабосолёную.

- Часто покупаете здесь?

- Ну, как приезжают!

- Постоянно?

Да, да. Уже лет пять они приезжают к нам.

Посетить выставку «Икра и рыба Камчатская» и приобрести дальневосточные угощения можно в павильоне «МурманскЭКСПОцентра» с 17 по 21 мая.

На правах рекламы.

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