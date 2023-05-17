В рамках ярмарки «Мурманская мозаика» в павильоне «МурманскЭКСПОцентра» открыли выставку «Икра и рыба Камчатская»
В рамках ярмарки «Мурманская мозаика» в павильоне «МурманскЭКСПОцентра» открыли выставку «Икра и рыба Камчатская», которая снова порадует северян свежими деликатесами. Самым большим спросом пользуется рыба чавыча.
- Мы рыбу купили чавычу солёную, чавычу копчёную и ещё купили…
- А вы часто здесь её берёте?
- Да, вообще, каждый раз, когда они приезжают.
- Нравится?
- Очень, да. Селёдку не можем застать никак.
- А икру не пробовали?
- Брали. Тоже хорошо. Постоянно здесь берём, очень вкусно.
- Чавыча холодного копчения очень вкусная.
- Вы который раз покупаете?
- Да, каждый раз. И очень вкусная. Единственная из всех рыб я выбрала чавычу.
Но выбор, на самом деле, здесь огромен. Представлено более 35-ти видов рыб разных пород: тунец, белорыбица, палтус, нерка, белуга и нежная икра – лишь некоторые из них. Способ копчения камчатской рыбы особый – он позволяет сохранить не только натуральный вкус, а ещё и сберечь все полезные вещества, коих, к слову, немало. Это и омега-3, и витамин-D, белок, жирные кислоты, фолиевая кислота и многие другие полезные компоненты.
-Тунца я беру, он мне очень нравится.
- Часто здесь покупаете?
- Да, часто. Чавыча очень вкусная рыбка, надо брать, очень вкусная.
- Расскажите, а что вы купили?
- Чавычу, как всегда. Слабосолёную.
- Часто покупаете здесь?
- Ну, как приезжают!
- Постоянно?
Да, да. Уже лет пять они приезжают к нам.
Посетить выставку «Икра и рыба Камчатская» и приобрести дальневосточные угощения можно в павильоне «МурманскЭКСПОцентра» с 17 по 21 мая.
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