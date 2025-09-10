В районе архипелага Земля Франца-Иосифа прошли учения отряда кораблей Северного флота

По условиям учения группировке сил Северного флота необходимо было отбить захваченный незаконными вооружёнными формированиями плацдарм и обеспечить высадку морского десанта.

Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Ледовитом океане, высадил морской десант на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

По условиям учения группировке сил Северного флота необходимо было отбить захваченный незаконными вооружёнными формированиями плацдарм и обеспечить высадку морского десанта.

Роль условного противника исполнил личный состав тактической группы береговых войск, дислоцированных на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Учебный бой начался с нанесения артиллерийского удара по выявленным позициям «противника» расчётами корабельных орудий. Затем палубным вертолётом Ка-27 на побережье было переброшено подразделение морской пехоты.

После подготовки позиции к береговой линии подошёл большой десантный корабль «Александр Отраковский» и способом «на упор» из твиндека осуществил высадку самоходной реактивной установки разминирования и двухзвенных вездеходов с морпехами.

Воины-североморцы нанесли внезапный удар по подразделениям незаконных вооружённых формирований, отработали элементы проведения рейдовых действий, совершили марш и вышли в назначенный район.