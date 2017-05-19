В районе автодороги Мурмаши-Пяйве планируется проведение взрывных работ

Внимание водители! 20 мая в районе 10 километра автодороги Мурмаши-Пяйве планируется проведение взрывных работ.

Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Взрывные работы запланированы в период с 15.30 до 16.30.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении.