В районе бухты «Долгая щель», расположенной на территории Печенгского округа, продолжаются поиски людей, потерпевших бедствие на маломерном судне 7 сентября

Спасатели проводят осмотр водной акватории, оповещают о происшествии проходящие мимо экипажи судов. Возможно, кто-то из моряков сможет заметить в поисковом районе пропавших людей.

По предварительным данным, около 10 утра 7 сентября катер из посёлка Лиинахамари с судовладельцем и четырьмя пассажирами на борту вышел для ловли рыбы в бухту. Около 18.15 маломерное судно обнаружили перевернувшимся сотрудники пограничной службы.

По одной из версии, судно опрокинулось из-за сильных волн, а потом легло в дрейф и прибилось к берегу. Одного из пострадавших удалось обнаружить почти сразу.

По информации из ряда источников, мужчина размахивал руками и звал на помощь. Чуть позже спасатели нашли тело ещё двух пассажиров, остальных ищут до сих пор.