В районе Кицы жители Мурманска нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Эти кадры наши зрители прислали в редакцию телеканала «Арктик-ТВ».

Снаряд лежал на одном из каменей в районе реки Кица в Кольском районе. По некоторым данным, это так называемая болванка, то есть взрывчатого вещества в ней нет. Угрозу находка не представляет.

Впрочем, бдительность превыше всего. Если вы нашли снаряд или патроны времён войны, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.