В районе мусоросжигательного завода в Мурманске прорвало трубу

Вода начала бить фонтаном. Видео происшествия очевидцы выложили в социальных сетях.

Аварию на теплотрассе в этом месте службы устранили оперативно, но от этого происшествие не стало менее эпичным. Самые находчивые пользователи соцсетей приложили автору бесплатно помыть под напором воды автомобиль.