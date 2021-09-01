День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.21 19:30
В районе Печенги состоялись учения артиллеристов мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота
Перед дивизионами и минометными батареями стояло несколько десятков огневых задач. Стрельбы, боевое развертывание, пожалуй, самые зрелищные этапы масштабного учения. Но перед этим артиллеристам предстояло провести разведку местности и зондирование атмосферы.
А командиры в это время рассчитывали едва ли не каждую траекторию выстрелов. Судя по кадрам с места событий, в тренировке приняли участие экипажи самоходных гаубиц «Акация» и ракетных комплексов «Град».
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Виктор
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