В районе посёлка Спутник состоялись практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота

Морские пехотинцы отработали навыки ведения огня из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Также они тренировались в метании ручных гранат с места и в движении. Военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи в соответствии с курсом подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера. Предусматривались различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

Во время таких занятий морские пехотинцы доводят до автоматизма свои навыки ведении огня из штатного оружия.