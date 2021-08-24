В районе реки Западная Лица в ходе поисковых работ обнаружены останки пилота, который погиб здесь во время Великой Отечественной войны

Летом 1941 года на Западной Лице развернулись кровопролитные бои. Противник наступал на Мурманск в надежде одержать быструю и лёгкую победу. Войнам Красной Армии огромной ценой удалось не пропустить врага. Одного из павших защитников нашли во время поисковых работ, организованных Северным флотом.

При участии следователей регионального и военного следственных управлений на поверхность был поднят истребитель И-153-М62. Предварительно установлено, что в свой последний полёт на разведку местности он отправился в октябре 1941 года. После выяснения всех обстоятельств останки по желанию родственников погибшего будут захоронены на родине лётчика, либо на мемориальном кладбище в Долине Славы.

Алина Александрович, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области: «В рамках процессуальной проверки назначен ряд экспертиз, в ходе которых следователи попытаются установить, погиб ли пилот от огня противника или вместе со своим самолётом разбился уже на земле. Личность пилота предположительно установлена по архивным данным, а проведение генотипоскопической экспертизы будет способствовать подтверждению данного факта и поможет в поисках родственников».