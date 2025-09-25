В районе Североморска состоялось тактико-специальное учение «Арсенал - 2025» по пресечению условного террористического акта

По замыслу учения, в котором были задействованы подразделения правоохранительных органов, силовых структур и специальных служб, а также правительство Мурманской области, группа «диверсантов» проникла на охраняемую территорию одного из военных объектов в Североморске. Преступники предприняли попытку вывода из строя систем радиолокационной борьбы.

После вооруженного отпора от подразделения антитеррора, ДРГ осуществила отход в лесной участок местности, прилегающий к территории объекта. Район был блокирован, группы специального назначения задействовали для поисков нарушителей авиацию.

Андрей Потоцкий, начальник регионального Управления ФСБ: «Спецназ уже должен пути отхода смотреть…».

В результате проведенной контртеррористической операции «преступники» били задержаны и обезврежены, реализованы меры по минимизации последствий диверсионно-террористического акта.

Ольга Кладковая, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в тактико-специальном учении «Арсенал - 2025», с поставленными задачами справились успешно»

УФСБ России по Мурманской области напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность. Рекомендуется обращать внимание на подозрительных лиц, обнаруженные бесхозные вещи и предметы, а также брошенные автотранспортные средства, в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Обо всех подозрительных ситуациях необходимо сообщать сотрудникам правоохранительных органов.