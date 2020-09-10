День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.20 19:30
В районе Териберки прошли научные исследования местности для определения границ создаваемого природного парка
Учёные Кольского научного центра Российской академии наук с 7 по 10 сентября собирали информацию о состоянии почвы и растительности.
Для систематизации данных потребуется несколько недель, но уже сейчас можно сказать, что экосистема за последние 10 лет сильно изменилась. Специалисты не смогли отыскать несколько редких растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Поэтому главной целью создания нового парка станет сохранение природы. Это поможет контролировать туристический поток, чтобы деньги, получаемые «серыми» гидами от путешественников, были направлены на развитие Териберки.
Согласно утверждённой дорожной карте, этап проектирования природного парка должен быть завершён до 31 января следующего года.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
Комментарий к новости:В Мурманской области создают Центр управления регионом
Бурак (Сиирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ Кадетская школа города-героя Мурманска.
08.09.20 15:20
Благоустройство придомовых территорий - это замечательно. Меня и коллектив МБОУ это радует. Но, посмотрев сей видеосюжет, на депутата Совета депутатов, члена "Единой России" Любовь Малыгину, я ужаснул
Комментарий к новости:Время поджимает - завершается реконструкция двора на улице Капитана Копытова
Ольга
08.09.20 13:26
Фонарик действительно украсил пространство перед театром, оформленное, надо сказать, довольно унылым дизайнером. Но неужели никто не видит, что ель посередине центральной клумбы растёт под наклоном,
Комментарий к новости:У здания областного театра кукол установили легендарный фонарь
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Сезонные овощи продолжают дешеветь в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Рублю надоело падать?-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-Нам интересно Ваше мнение12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 680 человек