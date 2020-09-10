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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.20 19:30

В районе Териберки прошли научные исследования местности для определения границ создаваемого природного парка

Учёные Кольского научного центра Российской академии наук с 7 по 10 сентября собирали информацию о состоянии почвы и растительности.

Для систематизации данных потребуется несколько недель, но уже сейчас можно сказать, что экосистема за последние 10 лет сильно изменилась. Специалисты не смогли отыскать несколько редких растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Поэтому главной целью создания нового парка станет сохранение природы. Это поможет контролировать туристический поток, чтобы деньги, получаемые «серыми» гидами от путешественников, были направлены на развитие Териберки.

Согласно утверждённой дорожной карте, этап проектирования природного парка должен быть завершён до 31 января следующего года.

 

 

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