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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.22 19:30

В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана

В Октябрьском районном суде Мурманска продолжают рассматривать дело чёрных риэлторов: банды, которая на протяжении долгих лет терроризировала северян, отбирая у граждан единственное жильё.

Жертвами преступной группы чаще становились люди, которые были не в состоянии постоять за себя: злоупотребляющие алкоголем, страдающие психическими заболеваниями, семьи с детьми. На сегодняшний день известно о девяти участниках группы, один уже осуждён и отбывает наказание.

О так называемой банде Николая Качана «Арктик-ТВ» выпустил не один сюжет и специальный репортаж. Мы рассказывали, как бывший риэлтор вместе со своими подельниками отбирали квартиры, обманывая и запугивая северян. Показывали жертв нарушителей закона, которые после встречи с Качаном и его компанией остались без крыши над головой и средств к существованию. Не гнушались преступники выгонять на улицу даже женщин с детьми.

Елена Кораблёва, пострадавшая: «Мне позвонил Гныпа и сказал: «Слышь, ты, коза, когда будут деньги? Или мы сейчас приедем, выкинем все вещи, заберём квартиру”». И они приехали, выкинули все вещи, забрали всё, в квартиру взломали дверь и всё».

Можно предположить, что вся противоправная деятельность обвиняемых строилась на том, что жертвы боялись идти в полицию с заявлением. За теми, кто осмеливался противостоять банде, следили, им выбивали двери, портили собственность, угрожали расправой и оказывали беспрецедентное моральное давление.

Владимир Васильев, пострадавший: «Я подъезжал на машине домой, в такси устраивался работать. Подъезжаю, на машине кирпич на лобовом стекле, или палки лежат, или ещё что-нибудь. Как только я подъезжал, подъезжал Качан и сразу же что-нибудь подкладывал. Угроза шла такая. В крайнем случае выбили стекло. Машину пришлось прятать в гаражах у знакомых или же на дальних стоянках. Чтобы возле дома машина не фигурировала».

По свидетельствам очевидцев, предполагаемые преступники вели себя так дерзко, потому что водили знакомство с некоторыми представителями правоохранительных органов. И были уверены в своей безнаказанности. Считали, что их в любом случае прикроют.

Мы не раз предупреждали об этом правоохранителей и обращались с заявлениями в прокуратуру. Поменялась ситуация лишь после того, как в ряде региональных ведомств сменилось руководство. Со старым начальством ушли или были уволены и скомпрометировавшие себя сотрудники. А вскоре задержали и Качана с подельниками.

- По уголовному делу, находящемуся в моём производстве, был задержан Качан, которому в ходе предварительного расследования по уголовному делу мною было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Уже больше года суд рассматривает это непростое и запутанное дело. Эпизодов в нём много. Ведь обманывали северян чёрные риэлторы на протяжении нескольких лет. На сегодняшний день известно о девяти членах группы. Причём один, Анатолий Гныпа, дал показания, был осуждён и отбывает свой срок. Оставшиеся восемь пока находятся в СИЗО и ждут приговора. Среди них и Николай Качан, с которого, как считают следователи, началась противоправная деятельность печально известной в Мурманской области банды чёрных риэлторов.

Телекомпания «Арктик-ТВ» следит за процессом и продолжит рассказывать о ходе дела.

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