В разгар рабочего дня в ДЦ «Меридиан» в Мурманске сработала пожарная сигнализация

Всех людей - постояльцев гостиницы и арендаторов офисов эвакуировали из здания. Тревога оказалась настоящей.

Люди едва успели взять свои вещи, надеть верхнюю одежду. Кто-то стоял на улице укутавшись в плед.

Всему виной, как позже выяснилось, было возгорание на кухне местного ресторана. С огнём справились оперативно, так что большинство людей даже не поняло, что случилось.

Спустя полчаса спасатели проверили помещения и запустили всех обратно в отель. Во время происшествия пострадавших не было.