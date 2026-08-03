В разных округах Мурманска провели яркий и добрый праздник «День двора»

В нём приняли участие местные жители.

В солнечный выходной день на площадках Мурманска собрались сотни детей. Их развлекали аниматоры, проводили игры с обручем и весёлые эстафеты. Родители тоже могли найти себе место для отдыха на свежем воздухе.

По словам организаторов, такие праздники дают северян возможность активно провести время, отвлечься от гаджетов и пообщаться друг с другом.

Анна, мурманчанка: «Это сплачивает народ. Люди собираются здесь. Посмотрите, сколько пришло северян» Это ещё не поставили все декорации».

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Сегодня детский праздник, который проходит у нас в разных частях города, на разных детских площадках, на территориях дворов. Мы это условно называем Днём соседей - день и время, когда можно всем перезнакомиться, и взрослым, и детям. Конечно, в большей степени это детский праздник, здесь у нас замечательные аниматоры, замечательные персонажи».

Действительно, праздники провели на разных площадках города. Организаторы признались, что переживали из-за капризов погоды, но в этот раз она не стала огорчать дождём и подарила горожанам солнечное тепло.

Наталья Найденова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Такие дворовые праздники великолепны. Администрация города помогает жителям не только общаться друг с другом, сплотиться, почувствовать детскую радость общения. И это видно на площадке, где много радости у детей, озорства».

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Хорошее мероприятие, прекрасное, которое проходит именно для детей, для наших деток. Погода нас радует. Это не может не радовать. Смотрим, как дети веселятся и проводим больше и больше таких праздников».

Праздник на Кольском проспекте - один из примеров того, как дворовые встречи становятся регулярными.