В развитие Мурманской области вложат 127 миллиардов рублей

А Мурманск станет территорией опережающего развития. Об этом стало известно на заседании Госкомисии по вопросам развития Арктики.

Правительство страны утвердило создание территории опережающего развития «Столица Арктики» в областном центре. Соответствующий проект постановления правительства страны уже подписан исполняющим обязанности председатель правительства Андреем Белоусовым.

В нашем регионе будут реализованы 4 инвестиционных проекта, на которые потратят 127 млрд рублей. Это: «Новатэк-Мурманск», торговый порт «Лавна», терминал минеральных удобрений в мурманском порту и международный культурно-деловой центр.

Министерством развития Дальнего Востока совместно с правительством Мурманской области ведётся работа по включению ещё двух новых инвестиционных проектов с объёмом вложений 16 млрд рублей и созданием 465 рабочих мест: это порт «Лиинхамари» и терминал «Ударник», реализуемый группой компаний «Норебо».