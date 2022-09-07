В развитие Северного морского пути вложат почти два триллиона рублей

Об этом сообщил Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«В этом году состоялся первый контейнерный рейс между Мурманском и Камчаткой, — отметил Владимир Путин, говоря о необходимости обеспечения круглогодичной навигации по севморпути. — Нужно, чтобы график движения был ритмичным и надёжным».

Как сообщил президент, в развитие Северного морского пути будет вложено почти 2 триллиона рублей. Это позволит увеличить грузооборот с нынешних 35 миллионов до 220 миллионов тонн, заявил глава государства.

-Однако отмечу: дело не только в том, чтобы разрешить проход судов в Арктике или просто соединить две конечные точки между собой. Нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производилось обслуживание судов и обработка грузов, - отметил Владимир Путин. - Конечно, ключевой вопрос – это грузовая база как для перевозок с Дальнего Востока, так и в обратном направлении. Для этого нужно предложить экономически обоснованный, конкурентный тариф. Прошу правительство внимательно отработать все эти вопросы».