В редакции «Арктик-ТВ» прошла экскурсия для юных журналистов «Академии телевидения»

Ребята познакомились с коллективом, попробовали себя в роли ведущих новостей и потренировались в записи закадрового текста.

Увидеть, как устроена жизнь редакции, – это ценный опыт. Мы начали экскурсию, так сказать, с сердца нашего телеканала. Здесь трудятся корреспонденты, а контролирует весь рабочий процесс шеф-редактор Максим Голямин. В процессе знакомства обсудили разные темы, например, какие спикеры могут быть полезны для съёмки сюжетов.

Опытом поделилась и корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова, которая в журналистике больше 10 лет. Она рассказала, как задавать вопросы, уметь найти подход к разным людям, как отписать сюжет.

Затем мы переместили в студию, где ежедневно записывают новости и различные программы. Ребята читали тексты м суфлёра, ошибались, смеялись, но в итоге с задачей справились все.

Режиссёр монтажа Сергей Круглов рассказал юным коллегам о сборке видеоряда сюжетов и дал советы по начитке закадрового текста.

Не обошлось и без человека, который создаёт стильные заставки, титры, логотипы. Вся графика на нашем канале - его рук дело – дизайнера Фёдора Назаренкова.

И кому-то из ребят приглянулась эта профессия.

- Сегодня мы узнали много о разных профессиях, а какая из них тебе по душе?

Ирина Витман, ученица «Академии телевидения»: «Мне больше всего понравилась профессия графического дизайнера, очень интересная».

- Почему она тебе понравилась?

- В ней очень много интересных программ. Всё яркое и рисовать надо.

В аппаратной оператор рассказал, как видеться запись эфира и какие камеры снимают ведущих.

Также ребята записали интервью с их впечатления об экскурсии.

Авелина Яралиева, ученица «Академии телевидения»: «Экскурсия прошла очень интересно. Мы познакомились с разными направлениями работы редакции. Узнали, как на самом деле всё работает, хотелось бы, ещё вернуться сюда».

А редакция «Арктик-ТВ» всегда рада гостям и готова делиться знаниями с будущими коллегами.