С 1 декабря по 1 марта в школах Мурманской области устанавливается особый режим занятийВ том, что во время учебы в вузе надо работать, студенты убеждены вдвое чаще родителей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.22 19:30

В редакции «Арктик-ТВ» прошла экскурсия для юных журналистов «Академии телевидения»

Ребята познакомились с коллективом, попробовали себя в роли ведущих новостей и потренировались в записи закадрового текста.

Увидеть, как устроена жизнь редакции, – это ценный опыт. Мы начали экскурсию, так сказать, с сердца нашего телеканала. Здесь трудятся корреспонденты, а контролирует весь рабочий процесс шеф-редактор Максим Голямин. В процессе знакомства обсудили разные темы, например, какие спикеры могут быть полезны для съёмки сюжетов.

Опытом поделилась и корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова, которая в журналистике больше 10 лет. Она рассказала, как задавать вопросы, уметь найти подход к разным людям, как отписать сюжет.

Затем мы переместили в студию, где ежедневно записывают новости и различные программы. Ребята читали тексты м суфлёра, ошибались, смеялись, но в итоге с задачей справились все.

Режиссёр монтажа Сергей Круглов рассказал юным коллегам о сборке видеоряда сюжетов и дал советы по начитке закадрового текста.

Не обошлось и без человека, который создаёт стильные заставки, титры, логотипы. Вся графика на нашем канале - его рук дело – дизайнера Фёдора Назаренкова.

И кому-то из ребят приглянулась эта профессия.

- Сегодня мы узнали много о разных профессиях, а какая из них тебе по душе?

Ирина Витман, ученица «Академии телевидения»: «Мне больше всего понравилась профессия графического дизайнера, очень интересная».

- Почему она тебе понравилась?

- В ней очень много интересных программ. Всё яркое и рисовать надо.

В аппаратной оператор рассказал, как видеться запись эфира и какие камеры снимают ведущих.

Также ребята записали интервью с их впечатления об экскурсии.

Авелина Яралиева, ученица «Академии телевидения»: «Экскурсия прошла очень интересно. Мы познакомились с разными направлениями работы редакции. Узнали, как на самом деле всё работает, хотелось бы, ещё вернуться сюда».

А редакция «Арктик-ТВ» всегда рада гостям и готова делиться знаниями с будущими коллегами.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Фарца». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Северянам предлагают проверить свои знания о финансах-PRO Валюту (16+)Курсы доллара вырос на 32 копейки, евро укрепился почти на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Бюджет 2023: средства на улучшение качества воды и организацию индивидуальных теплопунктов в проекте основного закона заложены-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство одобрило создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика