В регион начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей

В этом эпидсезоне планируется привить почти 400 тысяч жителей нашей области.

Специалисты регионального Минздрава отмечают, что вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона готовиться заранее нужно всем. В настоящее время сделать прививку против сезонного гриппа можно в поликлиниках, подведомственных региональному Министерству здравоохранения.

На сегодняшний день уже привиты 415 детей, в том числе 62 – дошкольного возраста. Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует защитить себя от гриппа прививкой, обращает внимание населения на то, что интервал между любыми прививками должен составлять не менее месяца.