День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.21 19:30
В регион начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей
В этом эпидсезоне планируется привить почти 400 тысяч жителей нашей области.
Специалисты регионального Минздрава отмечают, что вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона готовиться заранее нужно всем. В настоящее время сделать прививку против сезонного гриппа можно в поликлиниках, подведомственных региональному Министерству здравоохранения.
На сегодняшний день уже привиты 415 детей, в том числе 62 – дошкольного возраста. Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует защитить себя от гриппа прививкой, обращает внимание населения на то, что интервал между любыми прививками должен составлять не менее месяца.
Комментарии
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Последние комментарии
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
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