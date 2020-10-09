В регионах усиливается контроль за соблюдением масочного режима

Несмотря на тревожную статистику в Мурманске пока никаких дополнительных ограничительных мер власти вводить не собираются. Впрочем, всё зависит от самих жителей и их сознательности.

Между тем в ряде регионов России ситуация с распространением коронавируса ухудшается. В субъектах решили ужесточить правила безопасности. Например, Волгоградской области в обязательный обиход возвращаются перчатки, а пожилых людей отправляют на самоизоляцию. С 13 октября будет остановлена продажа льготных пенсионных проездных билетов на ноябрь 2020 года, а с 1 ноября льготные проездные карты для волгоградцев старше 65 лет будут заблокированы.

Аналогичные ограничения для школьников и пожилых введены в Москве.

В Томской области ужесточается масочный режим. Как заявляют власти, теперь магазины, кафе, пассажирский транспорт не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.

На Сахалине - каникулы и удалёнка для школьников.

В Калининградской области предприятия общепита, обеспечившие социальную дистанцию между посетителями, смогут продолжить работу. По выходным будут закрыты кинотеатры, расположенные в торговых центрах. Ночные клубы, дискотеки, детские игровые комнаты закрыты во все дни октября.

В Свердловской области запретили работу фан-зон на концертах, закрыл на выходные детские игровые комнаты, а работодателям рекомендовали отправить на удалёнку 30% сотрудников.

Практически везде усиливается контроль за соблюдением масочного режима.