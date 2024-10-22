В региональном центре «Мой бизнес» стартовал проект для молодёжи по подготовке будущих предпринимателей «Молодой бизнес Арктики»

О том, чему интенсив сможет научить северян, рассказала автор и руководитель проекта Анна Павлова.

Анна Павлова, автор и руководитель проекта «Молодой бизнес Арктики»: «Здесь они, в первую очередь, приобретают окружение людей. Понятно, что в интернете можно посмотреть всю информацию. Но, к примеру, пообщаться с экспертом малого, среднего предпринимательства или пообщаться с настоящими предпринимателями можно у нас. У нас будет ещё экскурсия на предприятие к предпринимателю, где они смогут тоже узнать историю его успеха, пообщаться с ним. В интернете ты сам себе предоставлен, есть проблематика интернета - отсутствие дисциплины. А здесь они пришли, отслушали информацию, сделали домашнее задание и подготовили проект. Это для того, чтобы в краткий срок они могли прийти от того, что у них просто бизнес-идея к бизнес-плану».

Сегодня доступность и привлекательность предпринимательства для молодого поколения подкрепляется ещё и помощью государства. Различные меры поддержки оказывают и на местном уровне.

Ольга Малкова, заместитель председателя комитета молодёжной политики Мурманской области: «В нашем регионе реализуется множество программ по линии федерального агентства по делам молодёжи. И это целый трек «Росмолодежь.Бизнес». Также по линии работы комитета мы каждый год реализуем конкурс грантов на поддержку социально значимых молодёжных инициатив. И данный проект – это тоже результат победы автора проекта и поддержке комитета молодёжной политики в этом ключе».

Это вторая часть проекта «Молодой бизнес Арктики». В первой - теоретической спикеры с лекциями посетили школы Мурманска, где с ребятами провели занятия по молодёжному предпринимательству и бизнес-игры. После этого многие школьники захотели углубить свои знания и получить реальный опыт создания бизнес-продукта и подали заявки на участие в интенсиве. Одна из них - ученица предпринимательского класса гимназии №7 Валерия Афонькина.

Валерия Афонькина, ученица предпринимательского класса гимназии №7: «Сегодняшнее мероприятие я очень хотела посетить. Я его очень ждала, я записалась, так как оно поможет мне больше углубиться в бизнес. Я считаю, что в десятом классе, пока ещё нет экзаменов, есть время подготовиться».

Бизнес-идея у юной мурманчанки уже есть. В будущем она планирует открыть агентство недвижимости.

Екатерина Олысич, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «Самое главное, что ребята получат, это знания. Знания и знакомства. А цель проекта – это защита. Мы её так называем, но по факту это отработка навыка публичных выступлений, навыка защиты своей идеи, презентации, представление себя на аудиторию. И, конечно, они получат обратную связь от предпринимателей и представителей от бизнес-структуры».

Победители получат индивидуальную проработку их бизнес-идей и участие без очереди в ярмарке самозанятых, которая проходит в трёх торговых центрах города.

В ближайшие дни будущие предприниматели Мурманска узнают много нового не только о бизнесе, но и о том, как его правильно презентовать.