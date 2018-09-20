В региональном центре прошёл очередной этап соревнований «Юный спасатель-2018»

В Мурманске прошёл очередной этап соревнований «Юный спасатель-2018». На этот раз ребята проверяли свои силы в дисциплине: «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера».

Этап проходил в недостроенном здании на улице Павлова. Участникам соревнований необходимо было найти «пострадавших», оказать им первую медицинскую помощь и эвакуировать в пункт приёма.

Выданный юным спасателям комплект снаряжения, позволяет работать им в условиях ограниченной видимости и недостатке информации о предстоящих проблемах на испытании. Ребята также имели возможность использовать широкий спектр аварийно-спасательного снаряжения и оборудования, необходимого для выполнения поставленной задачи. Несмотря на свой юный возраст, все команды показали высокий профессионализм и отлично справились с поставленными перед ними задачами.

- Команды должны выполнить определенные задания: проникнуть в здание по необорудованным путям, по трёхколенным лестницам подняться на верхние этажи, где они проводят разведку, - рассказывает о сложностях испытания Андрей Коцюн, заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области. – Перед ними стоит задача – найти пострадавших, оказать им первую помощь, деблокировать и доставить их к карете скорой помощи.