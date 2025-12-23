В региональном парламенте провели завершающее в этом году заседание областной Думы

В нём принял участие и губернатор Андрей Чибис.

Последние заседание началось с поздравлений. Указом Президента России председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой удостоен Ордена Дружбы за трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу. Награду ему вручил глава региона Андрей Чибис.

Далее последовала стандартная работа согласно повестке: приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным.

Как прозвучало во время заседания, в уходящем году парламентарии приняли 87 законов. Одним из главных и последних стал бюджет на 2026 год. Команда законотворцев поддержала изменения в области социально направленных законопроектов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы также принимали участие в работе Парламентской Ассоциации Северо-Запада, где проходили комитеты и парламентские конференции, вносили законопроекты».

Всего облдумой в этом году проведено 10 заседаний, рассмотрено более 200 вопросов. В том числе значительная часть нормативных актов была связана с социально-экономическими задачами региона и мерами поддержки населения. Это индексация социальных выплат на 4%, индексация зарплат для работников бюджетной сферы. Также один из законов, в который внесли изменения в уходящем году, «О государственной социальной помощи». Корректировки создают специальный механизм поддержки для участников специальной военной операции, завершающих службу, и членов их семей.

Мера поддержки вступит в силу с 1 января 2026 года. Работа законотворцев по поиску баланса между развитием экономики и социальными обязательствами проявила себя в полной мере. Были приняты законы, которые охватывали основные социально-экономические направления и способствовали реализации областных программ, выполнению обязательств перед гражданами. Проделанная работа станет хорошим заделом для реализации планов в 2026 году.