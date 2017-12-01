В региональном правительстве наградили волонтеров – активных участников Мурманской деловой недели

Студенты на форумах и конференциях работали в качестве логистов, занимались переводами и сопровождали делегатов. Они как скромные супергерои остаются в тени, но всегда готовы помочь. Речь о волонтерах, без которых невозможно представить ни одно событие, где участвуют сотни приглашённых гостей. Международная деловая неделя, прошедшая в Мурманске в середине ноября, несмотря на свою специфику, так же во многом держалась на хрупких плечах добровольцев, встречавших делегации и помогавших в любом деле.

Слово «хрупких» звучало в словах организаторов деловой недели не просто так: большинство волонтёров, которых сегодня награждают за активную позицию – девушки. А вот молодые люди не так активно выступают в этой роли. Видимо, считают, что это не стоит потраченного времени. Но есть ещё одно объяснение - добровольцы являются студентами МАГУ, в стенах которого всегда училось несколько больше представительниц прекрасного пола, чем молодых людей.

- Быть сопричастным к таким знаковым событием для области, как деловая неделя, на мой взгляд, важно для будущих наших специалистов, представителям молодого поколения Мурманской области, - отметила во время церемонии награждения Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области.

Как такая активность воспитанников университета повлияет на их дальнейшую карьеру, не крадет ли общественная деятельность время от лекций и семинаров, эти вопросы остаются за рамками мероприятия. Но руководство образовательного учреждения поощряет тех, кто посвящается время не только учебе. «Волонтёры помогают пожилым людям овладевать компьютерными знаниями, они помогают ветеранам, - говорит Андрей Сергеев, ректор МАГУ. - Есть волонтеры, которые помогают лицам с ограниченными возможностями здоровья. Но обычно они работают логистами, переводчиками. Волонтёрское движение - это существенная часть нашей жизни.

Да и сами студенты, получая из рук министра дипломы и подарки, своими улыбками, искренне высказывали своё удовлетворение.