В региональном правительстве обсудили вопросы реализации государственной национальной политики в Мурманской области

Магомедсалам Магомедов отметил стабильную ситуацию в Мурманской области в части межнациональных отношений. Возникающие риски связаны, в первую очередь, с притоком иностранных граждан, трудовых мигрантов.

В Мурманске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана с заместителем руководителя администрации Президента России Магомедсаламом Магомедовым, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Стороны обсудили реализацию государственной национальной политики в Мурманской области.

Магомедсалам Магомедов отметил стабильную ситуацию в Мурманской области в части межнациональных отношений. Возникающие риски связаны, в первую очередь, с притоком иностранных граждан, трудовых мигрантов.

Ещё одна тема, которую затронули во время встречи, опыт Мурманской области по взаимодействию с представителями коренного малочисленного народа Севера при промышленном освоении территорий и реализации новых инвестиционных проектов.

Андрей Чибис отметил, что в регионе проводится детальная и системная работа по данному направлению, например, в случае с разработкой месторождения лития в Ловозерском районе.

Сразу после рабочей встречи в правительстве Мурманской области состоялся семинар-совещание, посвящённый реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.