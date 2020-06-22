В региональном правительстве определись, каким будет Парад Победы 24 июня

Напомним, ранее мурманские врачи предложили сделать событие закрытым для зрителей. На столь крайние меры власти не пошли, но запретили посещение парада несовершеннолетним.

Почётные гости праздника - ветераны и все участники торжественного парада предварительно пройдут тестирование на коронавирус, а 24 июня - обязательную термометрию. Также в день проведения шествия будут применяться защитные маски и санитайзеры.

После размещения участников на трибуне с соблюдением социальной дистанции (в шахматном порядке) маски разрешается снять.

Жителям региона настоятельно рекомендуют оставаться дома и посмотреть парад по телевизору или в социальных сетях. Трансляцию будет вести наш канал, так же посмотреть на событие можно в группе «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» и ряде других мурманских сообществ. Начало вещания 24 июня в 10.00.