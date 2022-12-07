В региональном правительстве подвели итоги работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наградили лучших спасателей и пожарных

В 2022 году из бюджета на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций выделили 600 миллионов рублей. В региональные подразделения Государственной противопожарной службы передали 4 автоцистерны. Закупили 6 единиц вспомогательной техники.

В Заполярье на 12%, снизилось число пожаров, а количества происшествий на воде - на 17%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Одна из ключевых задач – обеспечение авиационной безопасности. Мы с министром договорились, что к нам поступят два вертолёта. Мы продолжим профилактическую работу, чтобы не только спасать, но и предотвращать эти ситуации».

Руслан Назаров, начальник главного управления МЧС России по Мурманской области: «Они будут базироваться в Мурмашах, там есть вся необходимая инфраструктура. В декабре они должны поступить с завода МЧС России. В течении 4-7 месяцев они проходят обкатку, а в июне–июле будущего года она придут на боевое дежурство».