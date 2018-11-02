В региональном правительстве состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

Настоящий коллапс в элекроснабжении происходил в течение нескольких дней в Мурманской области. Одна за другой выходили из строя линии электропередач. В региональном правительстве состоялось заседание внеочередного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, где представители власти, ресурсоснабжающих и контролирующих организаций пытались выяснить, в чем причина аварий на сетях и как предотвратить подобные ситуации в будущем.

С 26 по 29 октября одна за другой выходили из строя линии электропередач, которые питают Мурманск и Североморск. Следом, 31 октября, блэкаут случился и в ЗАТО Островной, населенный пункт был экстренно подключен к резервному источнику питания. Свет в домах Мурманска и Североморска отключался поочередно на несколько часов, но успел принести неприятности жителям. Застраховано ли Заполярье от новых отключений? Как сделать электроснабжение области снова надежным, и главное, стабильным. На эти вопросы пытались ответить на заседании штаба.

Заместитель губернатора напомнил, что в прошлом году объектом повышенного внимания властей и энергетиков был Печенгский район. Тогда Колэнерго провел целый комплекс мер по повышению надежности электроснабжения на линиях, которые вызывали опасения специалистов. Но, как говорится, где тонко, там и рвется. А тут еще погода этой осенью щедра на сюрпризы.

Пока основным виновником перебоев в электроснабжении, и как следствие сгоревших бытовых приборов, остановившихся лифтов, пробок на дорогах, вызванных обездвиженными троллейбусами и прочих бед, специалисты считают погоду и не готовые к ее превратностям ЛЭП Кольского заполярья.