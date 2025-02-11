В региональном УМВД рассказали о последних изменениях в миграционной сфере

В минувшем и нынешнем году в силу вступило несколько дополнений к федеральному закону о миграции и гражданстве.

Установлено новое основание для прекращения гражданства – это неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. В федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан» внесены изменения, исключающие возможность использования фиктивных браков для незаконного получения миграционного статуса. Усилена ответственность за правонарушения в сфере миграции.

Органы внутренних дел наделены полномочиями по принятию решения об административном выдворении иностранных граждан.

С 5 февраля к незаконно находящимся в стране иностранцам применяется режим высылки с ограничениями прав.

В 2024 году число проверок соблюдения миграционного законодательства выросло в 3 раза, выявлено свыше 2,5 тысячи административных правонарушений, что на 20% больше, чем в 2023 году. Проведено 50 контрольно-надзорных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявлено почти 100 нарушений. Принято 18 решений о депортации. На начало этого года в области находится около 16,5 тысячи иностранных граждан, что на 23% меньше, чем годом ранее. Общая численность трудовых мигрантов снизилась на 35% и составила 7700 человек, большинство трудятся в Мурманске, Апатитах и Кольском районе. 31% иностранцев посетили регион с туристическими целями, что в 9 раз больше, чем в прошлом году.