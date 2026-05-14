В региональном Управлении МВД России36 молодых сотрудников принесли присягу на верность Российской Федерации и закону
Текст торжественной клятвы зачитывали сотрудники. Поочередно, чеканя шаг, они подходили лицом к строю и произносили слова клятвы служить народу и закону.
В числе тех, кто сегодня дал клятву, будущие оперативные сотрудники уголовного розыска, специалисты экспертно-криминалистического центра, сотрудники дежурной части, центра временного содержания иностранных граждан и других ключевых служб УМВД.
После официальной части участников церемонии пригласили для памятного совместного фотографирования.
Родители и близкие родственники молодых сотрудников, присутствовавшие в зале, также смогли лично поздравить своих героев со вступлением в ряды защитников правопорядка.