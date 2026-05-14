В региональном Управлении МВД России36 молодых сотрудников принесли присягу на верность Российской Федерации и закону

Делали они это в присутствии руководства ведомства, ветеранов органов внутренних дел, руководителей подразделений, а также родных и близких новобранцев.

Текст торжественной клятвы зачитывали сотрудники. Поочередно, чеканя шаг, они подходили лицом к строю и произносили слова клятвы служить народу и закону.

В числе тех, кто сегодня дал клятву, будущие оперативные сотрудники уголовного розыска, специалисты экспертно-криминалистического центра, сотрудники дежурной части, центра временного содержания иностранных граждан и других ключевых служб УМВД.

После официальной части участников церемонии пригласили для памятного совместного фотографирования.

Родители и близкие родственники молодых сотрудников, присутствовавшие в зале, также смогли лично поздравить своих героев со вступлением в ряды защитников правопорядка.

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
