В региональном Управлении Росгвардии завершилась проверка за зимний период подготовки

По итогам испытаний 50 сотрудникам и военнослужащим Росгвардии были присвоены соответствующие квалификационные звания.

В рамках неё военнослужащие и сотрудники всех подразделений управления в течение недели сдавали обязательные учебные предметы - огневую физическую, тактико-специальную, военно-политическую подготовки и тактику-служебно-боевого применения.

По итогам испытаний 50 сотрудникам и военнослужащим Росгвардии были присвоены соответствующие квалификационные звания.